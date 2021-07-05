2021-07-05T18:52:57+03:00
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2021
https://1prime.ru/energy/20210705/834117845.html
"Газпром" не забронировал транзитные мощности в Польше и на Украине
Энергетика
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Мощности по транзиту газа через территорию Польши и Украины на следующий газовый год, который начинается 1 октября, на аукционах в понедельник остались невостребованными,... ПРАЙМ, 05.07.2021
польша, украина, газ, транзит газа, газпром, газ, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Мощности по транзиту газа через территорию Польши и Украины на следующий газовый год, который начинается 1 октября, на аукционах в понедельник остались невостребованными, свидетельствуют данные платформ GSA Platform и RBP.
Украина в понедельник выставила на годовой аукцион мощности для прокачки газа через свою территорию в размере 9,8 миллиона кубометров в сутки. Этот объем выставляется сверх контрактных обязательств "Газпрома", которые на 2022 год составляют 40 миллиардов кубометров. Компания предложением не воспользовалась.
Польша же выставляла на аукцион мощности в размере 34,072 миллиона киловатт-часов для прокачки газа по польской части газопровода "Ямал-Европа". Однако они тоже не были забронированы на аукционе 5 июля.