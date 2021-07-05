МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Мощности по транзиту газа через территорию Польши и Украины на следующий газовый год, который начинается 1 октября, на аукционах в понедельник остались невостребованными, свидетельствуют данные платформ GSA Platform и RBP. Эксперты увидели опасность в высоком спросе на газ

Украина в понедельник выставила на годовой аукцион мощности для прокачки газа через свою территорию в размере 9,8 миллиона кубометров в сутки. Этот объем выставляется сверх контрактных обязательств "Газпрома", которые на 2022 год составляют 40 миллиардов кубометров. Компания предложением не воспользовалась.

Польша же выставляла на аукцион мощности в размере 34,072 миллиона киловатт-часов для прокачки газа по польской части газопровода "Ямал-Европа". Однако они тоже не были забронированы на аукционе 5 июля.