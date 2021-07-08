МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что строительство двух новых энергоблоков венгерской АЭС "Пакш" при участии корпорации "Росатом" планируется завершить в 2029 году.

Сийярто отметил, что некоторые подготовительные работы уже стартовали. Национальный регулятор Венгрии к октябрю этого года должен принять решение о выдачи лицензии Росатому на строительство.

"Конечно, мы бы хотели, чтобы строительство завершилось как можно скорее, но мы также понимаем, что возведение атомной электростанции – серьезное и сложное мероприятие. Поэтому сейчас мы ориентируемся на 2029 год – этот срок выглядит реалистично", — сказал Сийярто в интервью газете "Известия". Эксперт рассказал, как спамеры и рекламщики узнают о ваших интересах

Он добавил, что работы идут с небольшим отставанием от первоначальных планов из-за процедурных загвоздок, однако они не критичны.

Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти — от города Пакша. Станция построена по советскому проекту, на ней эксплуатируются четыре блока с реакторами ВВЭР-440. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика – способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.

В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков № 5 и № 6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Заказчик строительства – венгерская компания Paks II. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро. В 2019 году Венгрия утвердила технический проект АЭС "Пакш-2".

Генеральным подрядчиком выступает входящая в Росатом "Инжиниринговая компания "АСЭ". Росатом поставит оборудование ядерного острова. Оборудование турбинного острова поставит американская General Electric, а автоматизированную систему управления технологическими процессами – консорциум компаний Framatome (Франция) и Siemens (Германия). Росатом рассчитывает осенью 2021 года получить лицензию на строительство двух новых энергоблоков венгерской АЭС, а в 2022 году начать строительство.