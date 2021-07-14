МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Эмиратская ADNOC заключила с сервисными компаниями контракты на 763,7 миллиона долларов для увеличения производственных мощностей по добыче углеводородов до 5 миллионов баррелей в сутки к 2030 году, сообщается на сайте компании. СМИ узнали, что соглашение по сделке ОПЕК+ ещё не достигнуто

"Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) сообщила сегодня об инвестировании 763,7 миллиона долларов в интегрированные сервисы без использования буровых установок на шести искусственных островах на месторождениях Верхний Закум и Сарб для увеличения производственных мощностей до 5 миллионов баррелей в сутки к 2030 году", — говорится в пресс-релизе ADNOC.

Пятилетние контракты заключены с поставщиком добывающих технологий Schlumberger — на 381 миллион долларов, дочерней ADNOC Drilling — почти на 229 миллионов долларов и американской Halliburton, оказывающей услуги в нефтегазовой отрасли — почти на 154 миллиона ​​долларов.

Контракты являются частью плана ADNOC по увеличению производственных мощностей на шельфе до более чем 2 миллионов баррелей в сутки в ближайшие годы, указывает компания.

"Эти инвестиции… повысят эффективность бурения и связанных с ним услуг. Они также оптимизируют затраты в наших операциях на шельфе, так как мы наращиваем объем буровых работ для увеличения производственных мощностей и самообеспечения ОАЭ газом", — отметил исполнительный директор ADNOC Offshore Ахмад Аль-Сувайди, слова которого приводятся в релизе.

ADNOC добывает большую часть нефти в ОАЭ и обладает 6% мировых запасов нефти. Сейчас добывающие мощности компании составляют более 3,5 миллиона баррелей нефти в сутки.