ВАШИНГТОН, 16 июл — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден после переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что страны запускают партнерство для поддержки энергобезопасности в мире. На Украине потребовали компенсацию за "Турецкий поток"

"Сегодня мы запускаем климатическое и энергетическое сотрудничество, чтобы поддержать энергобезопасность и развитие стабильной энергии в развивающихся экономиках, включая центральную Европу и Украину", — сказал Байден.

"США и Германия будут сотрудничать по ускорению внедрения "чистой" энергии в развивающихся экономиках — это важно для борьбы с климатическим кризисом и предотвращения использования энергии как инструмента принуждения", — говорится в совместном заявлении Вашингтона и Берлина по итогам переговоров глав двух государств.

"Мы мобилизуем инвестиции в Центральную и Восточную Европу и, в том числе, будем поддерживать энергетическую трансформацию, энергоэффективность и энергетическую независимость Украины", — сказано в заявлении. Промпроизводство в США в июне выросло хуже прогноза

Также планируется инвестировать с этой целью в страны Южной и Юго-Восточной Азии, разрабатывать нормы регулирования для внедрения "чистых" технологии, включая водородные, а также помогать странам в техническом отношении для сокращения выбросов парниковых газов.

"Мы договорились о германо-американском экономическом диалоге, в рамках которого наши бизнесмены смогут обмениваться мнениями. Между нами есть значительный объем торговли, он должен быть расширен. Экономические отношения имеют для нас высочайшее значение", — заявила Меркель, мероприятие транслировалось на сайте правительства Германии.