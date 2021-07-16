США и Германия запускают партнерство для поддержки энергобезопасности
ВАШИНГТОН, 16 июл — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден после переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что страны запускают партнерство для поддержки энергобезопасности в мире.
"Сегодня мы запускаем климатическое и энергетическое сотрудничество, чтобы поддержать энергобезопасность и развитие стабильной энергии в развивающихся экономиках, включая центральную Европу и Украину", — сказал Байден.
"США и Германия будут сотрудничать по ускорению внедрения "чистой" энергии в развивающихся экономиках — это важно для борьбы с климатическим кризисом и предотвращения использования энергии как инструмента принуждения", — говорится в совместном заявлении Вашингтона и Берлина по итогам переговоров глав двух государств.
"Мы мобилизуем инвестиции в Центральную и Восточную Европу и, в том числе, будем поддерживать энергетическую трансформацию, энергоэффективность и энергетическую независимость Украины", — сказано в заявлении.
Также планируется инвестировать с этой целью в страны Южной и Юго-Восточной Азии, разрабатывать нормы регулирования для внедрения "чистых" технологии, включая водородные, а также помогать странам в техническом отношении для сокращения выбросов парниковых газов.
"Мы договорились о германо-американском экономическом диалоге, в рамках которого наши бизнесмены смогут обмениваться мнениями. Между нами есть значительный объем торговли, он должен быть расширен. Экономические отношения имеют для нас высочайшее значение", — заявила Меркель, мероприятие транслировалось на сайте правительства Германии.
https://1prime.ru/energy/20210716/834213275.html