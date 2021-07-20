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Украина заявила об отсутствии последствий выброса на химзаводе
Энергетика
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Концентрация вредных веществ в воздухе рядом с местом аварии на украинском химическом заводе "Ровноазот" не превышает допустимых норм, сообщила во вторник вечером пресс-служба... ПРАЙМ, 20.07.2021
украина, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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КИЕВ, 20 июл — ПРАЙМ. Концентрация вредных веществ в воздухе рядом с местом аварии на украинском химическом заводе "Ровноазот" не превышает допустимых норм, сообщила во вторник вечером пресс-служба минздрава.
Выброс нитрозных газов произошел на украинском предприятии "Ровноазот" в Ровенской области во вторник, никто не пострадал, сообщил ранее РИА Новости пресс-секретарь Group DF, в которую входит предприятие, Олег Арестархов. Позже полиция по данному инциденту возбудила уголовное дело.
"Сейчас в жилой застройке концентрация вредных веществ почти в 10 раз меньше предельно допустимой. Поступление загрязняющих веществ в воздух прекращено. Никто не пострадал. Но экстренная медицинская помощь была мобилизована сразу, как только произошло событие. Был определен коридор для санитарного транспорта. Ситуация на контроле", — говорится в сообщении в Facebook министерства.