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Песков отверг утверждения о давлении на Киев за счет энергоресурсов
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг утверждения о том, что Россия может использовать энергоресурсы как рычаг давления на Киев, отметив, что речь идет только о... ПРАЙМ, 21.07.2021
северный поток - 2, энергоресурсы, украина, дмитрий песков, новости, энергетика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг утверждения о том, что Россия может использовать энергоресурсы как рычаг давления на Киев, отметив, что речь идет только о коммерческой целесообразности.
"В целом всем должно быть хорошо известно, что Россия всегда последовательно отвергала любые обвинения в том, что она использует энергоресурсы в качестве орудия политического давления, так не было никогда, так и не будет. Все является предметом коммерческих договоренностей и коммерческой целесообразности", — сказал Песков журналистам, комментируя договоренности США и Германии по "Северному потоку 2" в контексте транзита газа через территорию Украины.
"Давайте мы сначала дождемся какой-то официальной информации на этот счет, или какой-то текст будет опубликован, или какие-то заявления будут сделаны на этот счет. И после этого мы будем их оценивать", — добавил он.