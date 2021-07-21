МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг утверждения о том, что Россия может использовать энергоресурсы как рычаг давления на Киев, отметив, что речь идет только о коммерческой целесообразности. В Кремле не знают деталей о контактах ФРГ и США по "Северному потоку-2"

"В целом всем должно быть хорошо известно, что Россия всегда последовательно отвергала любые обвинения в том, что она использует энергоресурсы в качестве орудия политического давления, так не было никогда, так и не будет. Все является предметом коммерческих договоренностей и коммерческой целесообразности", — сказал Песков журналистам, комментируя договоренности США и Германии по "Северному потоку 2" в контексте транзита газа через территорию Украины.

"Давайте мы сначала дождемся какой-то официальной информации на этот счет, или какой-то текст будет опубликован, или какие-то заявления будут сделаны на этот счет. И после этого мы будем их оценивать", — добавил он.