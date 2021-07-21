МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Переговоры Германии с США по "Северному потоку 2" продолжаются, достигнут определенный прогресс, но пока правительству ФРГ нечего сообщить по этой теме, но детали могут последовать "в скором времени", заявила заместитель официального представителя кабмина ФРГ Мартина Фитц. В Киеве высказались о сделке США и ФРГ по "Северному потоку-2"

Ранее западные СМИ сообщали, что США и ФРГ в ближайшее время могут объявить о достижении договоренности по теме "Северный поток 2".

"Как федеральный канцлер говорила, федеральное правительство находится в переговорах с властями США по этой теме. В последние месяцы были интенсивные переговоры, а в последнее время хороший прогресс. Мы уверены, что мы вскоре сможем сообщить больше, но сейчас прошу о понимании, что мы не можем сказать что-то дополнительно", — заявила Фитц на брифинге в среду.

Представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер заявил, что по этой теме ведомство не может сообщить "больше, чем было сказано в прошедшие недели". "Если у нас будут детали по этому вопросу, то мы оперативно это сообщим. Я уверен, что это будет возможно в скором времени", — заявил Бургер.