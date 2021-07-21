МОСКВА, 21 июл – ПРАЙМ, Наталья Карнова. Завершение сделки по "Северному потоку-2" означает достижение компромисса в стане Запада – как минимум, на время. Россия в любом случае выигрывает, а вот Украина, похоже, оказалась с краю – ее интересы принимают во внимание в последнюю очередь.

Сделка по "Северному потоку-2" входит в завершающую фазу: СМИ сообщают о достижении принципиальных договоренностей между США и Германией, которые могут быть обнародованы уже в среду.

На этом фоне американские политики говорят о внешнеполитическом поражении, которое потерпят США, отказавшись от давления на проект, в Германии подсчитывают, во сколько обойдется "компенсационный пакет" Украине, а последнюю и вовсе попросили помолчать, когда серьезные люди обсуждают серьезные дела(ССЫЛКА). "Точки над i" в вопросе о компенсации Киеву пока не расставлены, но большинство экспертов сомневаются, что отступные будут существенными.

Благодаря "сливу" из вашингтонской администрации, мы сейчас имеем подробности сделки, исходя из которых можем заключить, что предварительные формулировки двусмысленны и, вероятно, такими останутся. "США и Германия сознательно оставляют себе некоторый простор для дальнейших действий", — рассуждает аналитик "Финам" Сергей Кауфман.

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРОИГРАВШИЕ

По его мнению, проигравшими в этой ситуации выглядят США – они никак не помешали завершению проекта и не получили каких-либо гарантий по покупке европейцами своего СПГ. Для Германии сделка выглядит удачной, так как позволит реализовать "Северный поток-2" и получить надёжный и дешёвый источник поставок российского газа.

В свою очередь, политолог Дмитрий Абзалов уверен, что эту партию президент США Джо Байден все-таки выиграл. "Он провел свою антиуглеводородную повестку и наладил, как обещал избирателям, отношения с Германией. Обе стороны понимают, что повестка повесткой, а газ важен, при этом интересы Украины никого не волнуют. Возможно, "кинут кость" на встрече с Байденом, но не более того", — считает он.

По его словам, только от сокращения транзита Киев потеряет около 1,5-2 миллиардов долларов, а общие потери с учетом "отвалившегося" реверса составят 5-6 миллиардов, а в перспективе и все 8. Как это может компенсировать фонд зеленой энергетики на 1 млрд долларов – неясно. Кроме того, нет ни слова о газовом контракте с Россией после 2024 года. После введения в строй "Северного потока-2" он окажется подвешенным, и проблемы из-за сокращения объема прокачки начнутся уже со следующего года.

"Зеленая энергетика – всегда наукоемкое и капиталоемкое занятие, ни в одной стране мира без господдержки эта тема не развивается. Украинский бюджет не сможет себе этого позволить – ведь после сокращения транзита там и так образуется дыра. Кроме того, на кону репутационные издержки – того и гляди, придется, потеряв источник газа и доходов, заключать с Москвой договор о поставках", — рассуждает эксперт.

НЕТ НИКАКОГО РУБИЛЬНИКА

Россия, похоже, ничего от сделки не теряет, а лишь приобретает. Речь идет еще об одном шаге к вводу в эксплуатацию "Северного потока-2", а испортить ситуацию может лишь избыточное давление на "Газпром" для сохранения высокого уровня транзита через Украину после 2024 года.

Однако де-факто инструментов принуждения России к каким-либо уступкам не наблюдается. "Нет никакого рубильника, вентиля, красной кнопки, позволяющих односторонним путем из Берлина или Вашингтона перекрыть подачу газа. Это невозможно ни юридически, ни экономически, а технологически попросту опасно", — говорит Абзалов.

Остается схема введения санкций против РФ, если Запад сочтет наш трубопроводный газ "энергетическим оружием", однако этот механизм не закреплен законодательно и малоприменим на практике.

"Германии будет сложно давить на Россию в данном вопросе, так как "Газпром" может тогда вообще приостановить экспорт газа в Германию, что нанесёт слишком сильный удар по энергобалансу страны. При этом введение новых санкций со стороны США действительно может повлиять на поставки, так как Штаты, в отличие от Германии, рискуют только ухудшением отношений со своими союзниками", — заключил Кауфман.