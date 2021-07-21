МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Договорённости США и ФРГ по "Северному потоку 2" можно назвать "виртуальными", поскольку на позицию России по поставкам газа в Европу они не повлияют и действенных механизмов их реализации нет, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Управа на Россию. О чем не знают стороны сделки по "Северному потоку-2"

Германия в рамках договоренности с США по проекту газопровода "Северный поток 2" обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран, заявила в среду замгоссекретаря США Виктория Нуланд. Также в рамках договорённостей ФРГ обязуется добиваться продления на 10 лет истекающего в 2024 году соглашения Москвы и Киева по транзиту газа.

"Это все можно назвать "виртуальными" договорённостями, поскольку на нашу позицию по поставкам газа они никак не повлияют", — заявил Джабаров.

"Мы готовы поставлять газ и Украине, и по "Турецкому потоку", и по обоим "Северным потокам", но для этого должны быть условия. Поэтому если Германия не хочет покупать газ в рамках "Северного потока 2", ну не надо, это коммерческий проект, мы найдём себе покупателей", — сказал сенатор.

"Реальных механизмов реализации этих договорённостей США и Германии я не вижу", — добавил он.

По его мнению, объявленные договорённости являются скорее "дымовой завесой", которой США и Германия хотят просто "успокоить" Украину.

"Как ФРГ может добиваться продления соглашения России и Украины по транзиту газа? Кто в этом соглашении Германия, одна из его сторон разве?" — сказал сенатор.

"Это просто дымовая завеса, чтобы успокоить Украину", — подчеркнул Джабаров.