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Антонов напомнил, что "Северный поток 2" является коммерческим проектом
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Трубопровод "Северный поток 2" является исключительно коммерческим проектом, Россия готова поставлять столько углеводородов, сколько потребуется потребителю, заявил посол РФ в США... ПРАЙМ, 22.07.2021
северный поток 2, газ, новости, экономика, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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ВАШИНГТОН, 22 июл — ПРАЙМ. Трубопровод "Северный поток 2" является исключительно коммерческим проектом, Россия готова поставлять столько углеводородов, сколько потребуется потребителю, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
"Неустанно повторяем: строительство "Северного потока 2" и любых других российских экспортных трубопроводов является предметом коммерческих договоренностей с теми государствами, которые заинтересованы в нашем газе. Россия готова поставлять ровно столько углеводородов, сколько будет нужно потребителям", — заявил Антонов в ответ на просьбу прокомментировать американо-германские договоренности.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступали США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года.
Nord Stream 2 AG, оператор газопровода "Северный поток 2", заявлял, что рассчитывает закончить работы по укладке трубопровода в конце августа.