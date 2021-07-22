ВАШИНГТОН, 22 июл — ПРАЙМ. Трубопровод "Северный поток 2" является исключительно коммерческим проектом, Россия готова поставлять столько углеводородов, сколько потребуется потребителю, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Неустанно повторяем: строительство "Северного потока 2" и любых других российских экспортных трубопроводов является предметом коммерческих договоренностей с теми государствами, которые заинтересованы в нашем газе. Россия готова поставлять ровно столько углеводородов, сколько будет нужно потребителям", — заявил Антонов в ответ на просьбу прокомментировать американо-германские договоренности.

В России оценили американо-германское заявление

Nord Stream 2 AG, оператор газопровода "Северный поток 2", заявлял, что рассчитывает закончить работы по укладке трубопровода в конце августа.