ВАШИНГТОН, 22 июл — ПРАЙМ. Трубопровод "Северный поток 2" является исключительно коммерческим проектом, Россия готова поставлять столько углеводородов, сколько потребуется потребителю, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Неустанно повторяем: строительство "Северного потока 2" и любых других российских экспортных трубопроводов является предметом коммерческих договоренностей с теми государствами, которые заинтересованы в нашем газе. Россия готова поставлять ровно столько углеводородов, сколько будет нужно потребителям", — заявил Антонов в ответ на просьбу прокомментировать американо-германские договоренности.

Строительство газопровода "Северный поток-2" в Германии

В России оценили американо-германское заявление

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступали США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года.

Nord Stream 2 AG, оператор газопровода "Северный поток 2", заявлял, что рассчитывает закончить работы по укладке трубопровода в конце августа.