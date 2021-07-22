МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Немецкая Wintershall Dea после переговоров Германии и США приветствует стремление двух стран к совместному преодолению политических и экономических вызовов, в связи с этим надеется на запуск "Северного потока 2" в кратчайшие сроки, заявили в компании. В Австрии назвали "победой разума" скорое завершение "Северного потока-2"

"Как международная компания со штаб-квартирой в Германии мы приветствуем перезагрузку трансатлантических отношений и стремление Берлина и Вашингтона к совместному преодолению политических и экономических вызовов", — сообщили в Wintershall Dea.

"Будучи финансовым инвестором проекта, мы надеемся, что "Северный поток 2" будет завершен и введен в эксплуатацию в кратчайшие сроки", — также отметили в компании.

В Wintershall Dea убеждены, что "Северный поток 2" внесет важный вклад в обеспечение энергобезопасности Европы и ее переходу к безопасному для климата энергоснабжению, а также поможет компенсировать дальнейшее снижение объемов собственной добычи газа в Европе.

"Этот трубопровод станет современным, экономически эффективным и экологически безопасным маршрутом, по которому газ будет поступать напрямую к европейским потребителям. В отличие от многих других инфраструктурных проектов, "Северный поток 2" не получал никаких субсидий или государственного финансирования", — заключают в компании.

Ранее США и Германия опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2". В частности, США и ФРГ заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года. Берлин обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы договор между Россией и Украиной по транзиту газа был пролонгирован на 10 лет, сообщила замгоссекретаря США Виктория Нуланд.