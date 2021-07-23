МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев расценивает заявления о санкциях по "Северному потоку 2" как своеобразный "ритуальный танец" европейских и американских политиков, чтобы признать факт того, что проект состоялся. На Украине надеются на остановку сертификации "Северного потока-2"

"Это такой ритуальный танец, исполняемый европейскими политиками, а с другой стороны американскими, чтобы признать факт того, что "Северный Поток 2" состоялся", — сказал Медведев в интервью Deutsche Welle.

"Если кто-то какие-то санкции введет, мы переживем эти санкции", — добавил он.

Ранее ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров, чтобы начать их как можно скорее, но не позднее 1 сентября 2021 года. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года.