МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Проблем с топливом на Дальнем Востоке из-за аварии на участке Транссибирской магистрали не возникло — оно поставляется в приоритетном порядке, при этом в регионе имеются достаточные запасы, сообщил журналистам замглавы Минэнерго России Павел Сорокин.

"Нет, нехватки топлива на Дальнем Востоке нет, потому что, во-первых, есть там товарные запасы до 10 дней. Во-вторых, обеспечена приоритетная транспортировка не только продовольственных грузов, но и нефтепродуктов", — сказал Сорокин, отвечая на вопрос о том, возникла ли на Дальнем Востоке нехватка топлива из-за аварии на Транссибе.

Он подчеркнул, что ситуация с поставками отработана с коллегами из РЖД и полностью находится под контролем.

В результате мощных ливней в Забайкальском крае были подтоплены сотни домов, в Сретенском районе 23 июля рухнул железнодорожный мост. Движение поездов по аварийному участку Транссиба было остановлено. В воскресенье, 25 июля, РЖД восстановили первую нитку, пустив по ней и пассажирские, и грузовые составы, сейчас продолжают работу над второй ниткой. Компания отмечала, что приоритет в отправке грузов, задержанных в пути из-за перерыва в движении по Транссибу, будет у социально значимых товаров во внутрироссийском сообщении.