МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Политолог Дмитрий Корнейчук в эфире телеканала NewsOne предположил, что Украина может столкнуться с дефицитом газа из-за запуска трубопровода "Северный поток 2". Россия пока не получила запроса из ЕС о встрече по транзиту через Украину

Эксперт считает, что страна может остаться без газа, даже транзит в Европу удастся сохранить в объеме 15-20 миллиардов кубометров. Он напомнил, что Украина с 2015 года покупает "мифический" европейский газ, на самом деле являющийся российским газом из транзитной трубы.

"В итоге все закончится через пару лет такой вещью: или мы чуть ли не коленях поползем договариваться с Москвой о том, чтобы нам оставили хоть какой-то транзит газа, чтобы мы у себя поддерживали газоснабжение; или мы просто останемся без газа. Об этом власть не говорит и нагло нас обманывает", — отметил Корнейчук.

По его мнению, если Россия снизит объем транзита до минимума, то в украинских домах не будет газа, и отопительный сезон не начнется.

Читайте также:

Украина разрабатывает "план Б" на случай жизни при "Северном потоке-2"