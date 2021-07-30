МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Россия в мае вернулась на вторую строчку рейтинга крупнейших поставщиков нефти и нефтепродуктов в США, поставив 26,171 миллиона баррелей, что является рекордным показателем за всю историю наблюдений, свидетельствуют данные управления энергетической информации минэнерго США (EIA). Новак рассказал о планах по увеличению добычи нефти в России

Показатель в мае вырос к апрелю на 26,8%. Первое место сохранила за собой Канада, поставив в США 125,725 миллиона баррелей нефти и нефтепродутков. Третью строчку заняла Мексика, поставив в США 22,556 миллиона баррелей. Саудовская Аравия поставила 12,24 миллиона баррелей, заняв четвертую строчку.

Что касается только нефти, то тут Россия заняла третье место, поставив в США 8,598 миллиона баррелей (277 тысячи баррелей в сутки), что в 1,6 раза выше показателя апреля. Кроме того, это максимальный объем с июня 2011 года. Тогда РФ поставила в США 10,047 миллиона баррелей нефти. Первые две строчки рейтинга заняли Канада и Мексика, Саудовская Аравия заняла четвертое место, поставив в США 7,904 миллиона баррелей (104 тысячи баррелей в сутки).

В целом импорт нефти и нефтепродуктов в США в мае вырос к апрелю на 3,7%, до 8,569 миллиона баррелей в сутки, а экспорт — снизился на 9,2%, до 8,27 миллиона баррелей в сутки. При этом импорт только нефти в США в отчетном месяце увеличился на 0,2%, до 5,828 миллиона баррелей в сутки, а экспорт — уменьшился на 16,7%, до 2,736 миллиона баррелей в день.