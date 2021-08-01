МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. В словах кандидата в канцлеры Германии от консервативного блока ХДС/ХСС Армина Лашета нет ничего нового, они были сказаны специально для настроенной против России польской аудитории, считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. Эксперт прокомментировал важность "Северного потока - 2" для Берлина

Лашет ранее в интервью польской газете Rzeczpospolita пригрозил России санкциями в контексте "Северного потока 2" в случае "агрессивных действий" против Украины.

"Надо понимать контекст, в котором была озвучена данная позиция, а именно — интервью польской газете. Аудитория соответствующая, жестко антироссийская, отсюда и тональность комментария. В целом он воспроизводит известную германскую позицию, ничего нового", — заявил Косачев РИА Новости.

По его словам, пока Россия будет исходить из того, что до тех пор, пока Украина не будет превращать свой трубопровод в инструмент энергетического оружия, тема транзита будет оставаться в экономической, а не политической плоскости. "И определяться она будет только двумя факторами — объемы европейских закупок российского газа, обуславливающие необходимость транзита, и техническое состояние украинской части трубопровода, определяющие его конкурентоспособность", — сказал сенатор. В США назвали причину отказа Байдена от санкций по "Северному потоку-2"

Ранее ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров, чтобы начать их не позднее 1 сентября 2021 года. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.