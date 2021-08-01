МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Кандидат в канцлеры Германии от консервативного блока ХДС/ХСС Армин Лашет вынужден продолжать санкционную риторику в рамках партийной дисциплины, однако нужно понимать, что в качестве канцлера он будет придерживаться интересов собственной страны, а не Украины, сказала РИА Новости депутат Госдумы Елена Панина. Эксперт прокомментировал важность "Северного потока - 2" для Берлина

Ранее Лашет в интервью польской газете Rzeczpospolita пригрозил России санкциями в связи с "Северным потоком 2". По его словам, в случае "агрессивных действий" РФ против Украины Германия примет действия на национальном уровне и выступит за штрафные меры от ЕС.

"В этой риторике нет ничего нового, и понятно, что в рамках партийной дисциплины Лашет, так или иначе, вынужден ее поддерживать… С другой стороны, заявление о приоритетности интересов Украины для Германии несколько странно звучит в устах государственного деятеля ФРГ. Скорее всего, Лашет в качестве канцлера будет в своей деятельности руководствоваться прежде всего экономическими интересами собственной страны, а не киевских властей", — заявила Панина.

Ранее ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров, чтобы начать их не позднее 1 сентября 2021 года. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве "оружия" против европейских стран. В США назвали причину отказа Байдена от санкций по "Северному потоку-2"

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.