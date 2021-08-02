МОСКВА, 2 авг – ПРАЙМ. В условиях достройки газопровода "Северный поток 2" Киеву нужно требовать у США статус основного союзника вне НАТО, заявил в эфире телеканала "Украина 24" украинский политический эксперт Тарас Семенюк. В Совфеде оценили новые призывы к санкциям против "Северного потока-2"

По его мнению, стратегически вопрос газопровода уже решен.

"Думаю, что США и Германия определились с этим проектом. Нам стоит, например, требовать и просить у США особый статус союзника вне НАТО", — заявил эксперт.

Семенюк предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому положить начало такой амбициозной цели". По его мнению, украинскому лидеру нужно затронуть эту тему на предстоящей встрече с американским президентом Джо Байденом.

"Очевидно, что это не будет сделано за один день, но положить начало такой амбициозной цели, я думаю, президент Зеленский мог бы", — сказал Семенюк.

Также он считает, что после запуска газопровода якобы возрастет угроза национальной безопасности Украины. При этом газотранспортная система страны сейчас "уже как использованный материал".

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