МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Минэнерго РФ ожидает добычу нефти и газового конденсата в РФ в 2021 году около 512 миллионов тонн, экспорт нефти, по прогнозам, составит 220-230 миллионов тонн, сообщил замминистра Павел Сорокин. Цена на СУГ на бирже четвертый день подряд бьет рекорды

"В текущем году из-за вынужденного сдерживания добычи нефти в результате сделки ОПЕК+ Россия ждет сохранения производства сырья на уровне 512 миллионов тонн после 512,8 миллиона тонн, произведенных в високосном 2020 году, а также падения экспорта нефти до примерно 220-230 миллионов тонн с почти 239 миллионов тонн соответственно", — сказал Сорокин в интервью агентству Рейтер, опубликованном на сайте Минэнерго.

Он добавил, что объем добычи в 2022 году будет зависеть от динамики соглашения ОПЕК+, но Минэнерго рассчитывает, что "относительно старого прогноза Минэкономразвития объем добычи будет как минимум на 6 миллионов тонн в 2021 и еще на 15 миллионов тонн в 2022 году выше за счет ускоренного возврата добычи".

"Таким образом, мы вернемся на докризисный уровень добычи в 2022 году, но повторюсь, что многое будет зависеть от решения ОПЕК+, которое будет приниматься во второй половине года", — отметил он.

В апреле правительство снизило прогноз по добыче нефти, включая газовый конденсат, в РФ в 2021 году с 560 до 517 миллионов тонн, в 2022 году — с 558 до 548 миллионов тонн.