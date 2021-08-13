МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Газопровод "Северный поток – 2" могут ввести в эксплуатацию сразу после завершения его строительства и в любом случае — до конца 2021 года. Об этом "Известиям" заявил официальный представитель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в комитете бундестага по экономике и энергетике Штеффен Котре. В Киеве объяснили, как США могут "пиратски" остановить "Северный поток-2"

По словам депутата, "Северный поток – 2" является важнейшим компонентом надежных поставок природного газа в Германию и Европу в целом. Упомянув аварию на заводе в Новом Уренгое, из-за чего возникли сбои в поставках газа в Европу, Котре отметил, что подобные инциденты подчеркивают важность диверсификации поставок.

По мнению опрошенных изданием экспертов, этот инцидент показывает, что все планы по построению инфраструктурных проектов для транспортировки газа в Европу были реализованы правильно, и "Северный поток — 2" в будущем поможет обеспечить энергобезопасность Европе.

В свою очередь, депутат Европарламента Гуннар Бек отметил, что некоторые политические силы ЕС по-прежнему критически настроены к газопроводу.

"В Европарламенте все еще существует сильная оппозиция проекту. Это касается не только Польши и некоторых других стран Восточной Европы и Балтии. Такие силы, как «зеленые» Германии или либеральные партии Франции, все еще отвергают проект", — сказал евродепутат.

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