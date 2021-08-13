МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. "Роснефть" во втором квартале увеличила добычу газа на 7,3% по сравнению с предшествовавшим кварталом, до 16,07 миллиарда кубометров, сообщает компания. "Роснефть" отчиталась о чистой прибыли по МСФО в первом полугодии

"Добыча газа за второй квартал 2021 года составила 16,07 миллиарда кубических метров, увеличившись на 7,3% по сравнению с предыдущим кварталом. Рост показателя обусловлен в основном наращиванием добычи природного газа на проекте "Роспан", — говорится в материалах "Роснефти".

В итоге всего в первом полугодии объем добычи газа составил 31,05 миллиарда кубометров, а cреднесуточный показатель достиг 171,5 миллиона кубометров в сутки, также добавила компания.

Добыча нефти и конденсата "Роснефти" во втором квартале выросла на 5,1% по сравнению с первым кварталом, до 47,8 миллиона тонн, говорится в сообщении.

Объем переработки нефти на НПЗ "Роснефти" во втором квартале не изменился по отношению к первому кварталу и составил 26,4 миллиона тонн, сообщает компания.