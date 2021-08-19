МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Водород и синтетическое топливо на его основе станут перспективной нишей для тяжелого, дальнобойного и авиационного транспорта будущего, в то же время резкого отказа от добычи ископаемых энергоресурсов ожидать не стоит, заявили РИА Новости эксперты. Немецкие нефтегазовики договорились совместно вкладываться в водород

"Водород и синтетические топлива на его основе — перспективная ниша для тяжелого, дальнобойного, авиационного транспорта будущего. Но водород в этой цепочке должен быть безуглеродным, то есть произведенным с минимальными выбросами парниковых газов", — считает старший аналитик Центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Юрий Мельников.

В России, по мнению Мельникова, пока нет проектов в области производства безуглеродного водорода, перешедшего стадию "меморандума о взаимопонимании". Аналитик считает, что для того чтобы занять существенную нишу на мировом рынке водорода к 2035 году, в России предстоит сначала создать регуляторные рамки, запустить механизмы государственной поддержки пилотных проектов, НИОКР и элементов цепочки создания стоимости водорода.

Заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов при этом обращает внимание, что глобальный тренд на "декарбонизацию", сопровождающийся вводом платы или ограничений на выбросы парниковых газов, заставляет все страны, включая нефтедобывающие, снижать потребление углеродоемких источников энергии либо "озеленять" их использование за счет технологий улавливания углерода или компенсационных климатических проектов.

"Однако это, естественно, ведет к удорожанию использования традиционных энергоресурсов, что снижает конкурентоспособность экономик, от них зависящих. Вместе с тем избыток предложения на рынке ископаемого топлива оказывает понижательное давление на мировые цены, что еще больше в перспективе снизит доходность нефтегазового и угольного бизнеса", — считает эксперт.

Таким образом, добавляет Мельников, постепенный отказ различных стран мира от ископаемого топлива, в том числе нефтепродуктов, "создает долгосрочную угрозу потери доходов для всех нефтедобывающих стран, включая Россию".

Впрочем, Колобанов также считает, что не стоит ожидать скорого отказа от ископаемого топлива. "Наличие больших запасов ископаемого топлива – конкурентное преимущество России и других нефтедобывающих стран. Помимо доходов добывающих компаний, прежде всего от экспорта, важнейшими эффектами являются относительно дешевые энергоресурсы для внутреннего потребителя и формирование бюджетных доходов государств", — отметил он.

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