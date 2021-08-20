КИЕВ, 20 авг — ПРАЙМ. Первые поезда привезут в Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) такое топливо на хранение в ближайшее время, заявила пресс-служба компании "Энергоатом" со ссылкой на своего главу Петра Котина. Украина национализирует предприятие "Черкассы Азот"

Решение о строительстве ЦХОЯТ было принято властями еще в 2012 году. Проблема хранения такого топлива на Украине обострилась после разрыва экономических отношений с РФ, куда его отправляли на хранение в предыдущие годы. Сейчас украинские АЭС им переполнены. Также "Энергоатом" и американская Holtec начали строительство хранилища ОЯТ в Чернобыльской зоне.

"Уже в ближайшее время в ЦХОЯТ пойдут первые поезда с отработавшим ядерным топливом с трех отечественных АЭС", — говорится в сообщении сегодня. По данным компании, в пятницу на хранилище была продемонстрирована имитация технологии транспортировки, разгрузки и хранения отработавшего топлива. У украинцев начнут отнимать приграничные земли

Ранее "Энергоатом" заявил, что с 2021 года Украина перестала вывозить отработавшее ядерное топливо на хранение и переработку в РФ. А кабмин Украины одобрил программу обращения с отработавшим ядерным топливом украинских АЭС до 2025 года, которая предусматривает хранение такого топлива внутри страны, а не вывоз на переработку в РФ, как ранее.

Государственная инспекция ядерного регулирования Украины (ГИЯР) в апреле выдала лицензию на эксплуатацию ХОЯТ-2 руководству Чернобыльской АЭС.

НАЭК "Энергоатом" в декабре сообщил о завершении строительство первого пускового комплекса ЦХОЯТ. Еще 14 пусковых комплексов должны быть достроены к 2040 году параллельно с заполнением площадки хранилища контейнерами с отработавшим ядерным топливом. Отработавшее ядерное топливо собираются хранить в контейнерах с двумя стенками из нержавеющей стали под открытым небом.

Уточнялось, что в хранилище следующие 100 лет будет храниться отработавшее ядерное топливо с трех украинских атомных электростанций — Ровенской, Хмельницкой и Южно-Украинской. Хранилище не предусматривает хранение ОЯТ иностранного происхождения.