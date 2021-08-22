КИЕВ, 22 авг — ПРАЙМ. Энергоблок №4 Запорожской АЭС отключен от сети для планово-предупредительного ремонта, сообщается на сайте электростанции. Стало известно о критической нехватке топлива на Украине

"Двадцать второго августа 2021 года в 11.07 минут энергоблок №4 Запорожской АЭС отключен от энергосистемы и выведен в средний планово-предупредительный ремонт", — говорится в сообщении.

Таким образом, в настоящее время в работе находятся 3 энергоблока Запорожской АЭС. В пресс-службе уточнили, что суммарная мощность генераторов составляет 2860 МВт. На энергоблоке №5 114 сутки идет плановый средний ремонт, а на энергоблоке №6 — 127 дней.

"Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет. Радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) — 8-12 микрорентген в час, что соответствует естественному радиационному фону", — сообщили в пресс-службе.