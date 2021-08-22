КИЕВ, 22 авг — ПРАЙМ. "Нафтогаз Украины" и немецкий газовый трейдер RWE Supply & Trading подписали меморандум о взаимопонимании относительно развития сотрудничества в сфере водородной энергетики, сообщается на сайте украинской компании. США и ФРГ обсудят с Украиной возможную остановку транзита газа

"НАК "Нафтогаз Украины" и немецкий газовый трейдер RWE Supply & Trading подписали меморандум о взаимопонимании. Обе компании договорились проанализировать возможности взаимовыгодного сотрудничества по созданию полной цепи стоимости "зеленого" водорода и его производных, таких как аммиак, которые производятся в Украине. В частности, речь идет о развитии проектов по производству и хранению зеленого водорода и аммиака в Украине и их импорта в Германию", — говорится в сообщении.

Кроме того, "Нафтогаз" и RWE договорились сотрудничать в изучении коммерческих возможностей для продажи украинского зеленого водорода на европейских рынках, сосредоточив внимание на основных рынках RWE.

Партнеры также рассмотрят возможность совместного взаимодействия по обмену знаниями и технических аспектов развития цепочки создания стоимости "зеленого" водорода.

Со стороны RWE Supply & Trading меморандум о взаимопонимании подписал член правления Ульф Керстин, со стороны "Нафтогаза" – председатель правления Юрий Витренко.

В пресс-службе отметили, что экспертные группы двух компаний начнут совместную работу уже в течение ближайшего месяца.