"Нафтогаз Украины" и немецкая RWE заключили меморандум по развитию водородных проектов
КИЕВ, 22 авг — ПРАЙМ. "Нафтогаз Украины" и немецкий газовый трейдер RWE Supply & Trading подписали меморандум о взаимопонимании относительно развития сотрудничества в сфере водородной энергетики, сообщается на сайте украинской компании.
"НАК "Нафтогаз Украины" и немецкий газовый трейдер RWE Supply & Trading подписали меморандум о взаимопонимании. Обе компании договорились проанализировать возможности взаимовыгодного сотрудничества по созданию полной цепи стоимости "зеленого" водорода и его производных, таких как аммиак, которые производятся в Украине. В частности, речь идет о развитии проектов по производству и хранению зеленого водорода и аммиака в Украине и их импорта в Германию", — говорится в сообщении.
Кроме того, "Нафтогаз" и RWE договорились сотрудничать в изучении коммерческих возможностей для продажи украинского зеленого водорода на европейских рынках, сосредоточив внимание на основных рынках RWE.
Партнеры также рассмотрят возможность совместного взаимодействия по обмену знаниями и технических аспектов развития цепочки создания стоимости "зеленого" водорода.
Со стороны RWE Supply & Trading меморандум о взаимопонимании подписал член правления Ульф Керстин, со стороны "Нафтогаза" – председатель правления Юрий Витренко.
В пресс-службе отметили, что экспертные группы двух компаний начнут совместную работу уже в течение ближайшего месяца.
https://1prime.ru/energy/20210822/834503675.html