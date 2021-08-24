МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Бумаги горно-металлургической компании "Мечел" 23 августа взлетели на 14,79%, пишет "Коммерсант". Россиян научили, как получить настоящую выгоду от акций в супермаркете

"Феноменальный рост" акций "Мечела" мог произойти на фоне подорожания бумаг компании "Распадская", объяснил Андрей Лобазов из "Атона".

"В условиях благоприятной рыночной конъюнктуры "Мечел" может ускорить выплату долга, но главный вопрос связан с последствиями экспортных пошлин на металлопродукцию и объявленного потенциального повышения НДПИ для металлургов", — сказал Лобазов.

Продолжение ралли на рынке угля могло быть причиной "взрывного" скачка "Мечела". По данным Reuters, рост цен на коксующийся уголь в Китае из-за опасений его дефицита достиг исторического максимума и составил 8%. Кроме того, трейдеры встревожены слухами о том, что импорта угля из Монголии прекратится на 14 дней из-за пандемии коронавируса.

В первом квартале цена сырья компании достигала 115-120 долларов за тонну, а во втором квартале "цена могла вырасти до 135–145 долларов за тонну", — отметил управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. По его словам, стоимость стального проката тоже подскочила с 600 до более 900 долларов за тонну.

"Такая динамика цен может увеличить выручку компании до 105–115 миллиардов рублей во втором квартале, а чистая прибыль может подрасти до 12–15 миллиардов рублей",— добавил Гришунин.