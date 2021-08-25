"Оператор ГТС Украины" заявил, что готов управлять "Северным потоком-2" как независимый оператор
КИЕВ, 25 авг — ПРАЙМ. "Оператор ГТС Украины" намерен предложить свои услуги по управлению газопроводом "Северный поток 2" в качестве независимого оператора, заявил глава компании Сергей Макогон.
Высший земельный суд в Дюссельдорфе в среду отклонил жалобу компании Nord Stream 2 AG, оператора проекта "Северный поток 2", на решение немецкого регулятора не выводить трубопровод из-под газовой директивы ЕС. Один из способов выполнить ее требования — разделить поставки и транспортировку. Сама Nord Stream 2 AG в июне подала в Федеральное сетевое агентство Германии заявление о регистрации в качестве независимого оператора газопровода "Северный поток 2".
"Предложим наши услуги по управлению "Северным потоком 2" как реально независимый от РФ оператор ГТС", — написал Макогон на своей странице в Facebook в ответ на вопрос одного из пользователей соцсети о последствиях решения немецкого суда.
При этом он отметил, что решение немецкого суда – "это именно то, на чем настаивает украинская сторона в переговорах по "Северному потоку 2".
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры проекта — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall. Президент РФ Владимир Путин по итогам российско-германских переговоров 20 августа говорил, что до завершения строительства "Северного потока 2" осталось 15 километров.
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