КИЕВ, 25 авг — ПРАЙМ. Запуск газопровода "Северный поток 2" будет иметь негативные последствия для экономики Украины, считает глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук. На Украине заявили о готовности управлять "Северным потоком-2"

Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания готова продолжать транзит газа через Украину и после 2024 года исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской газотранспортной системы. Он также заявил, что "Газпром" считает участие немецких партнеров в такой работе полностью обоснованным.

"После того как "Северный поток 2" запустится, (для — ред.) Украины в плане экономическом, а если расшифровать, в получении средств от транзита газа в Европу,… эти последствия будут крайне негативными", — сказал Медведчук в интервью украинскому телеканалу "Первый Независимый" в среду.

При этом, по его мнению, контракт между Украиной и Россией о транзите газа в Европу может быть продлен после 2024 года.

"Я подтверждаю, что это может быть, но может быть только на конкурентных началах, ведь газ будет идти транзитом в Европу по пути, который на две тысячи километров длиннее, чем "Северный поток 1" и "Северный поток 2", — заявил он.

По мнению политика, продление контракта состоится только в том случае, если это будет экономически выгодно странам-потребителям газа, а также поставщику — РФ. Названы пути заполнения "Северного потока-2" вопреки решению суда

Ранее Германия и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров, чтобы начать их не позднее 1 сентября 2021 года. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.

В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. Кроме того, в Москве не раз заявляли, что газопровод будет достроен. В Москве отмечали, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита.