МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. "Русснефть" в первом полугодии снизила добычу нефти на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 3,43 миллиона тонн, следует из отчета компании по МСФО. "Газпром нефть" прогнозирует рост потребления керосина

"Незначительное сокращение добычи нефти по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (-4%) или 136 тысяч тонн нефти в натуральном выражении обусловлено сделкой ОПЕК+", — объясняет "Русснефть".

В том числе добыча нефти компании в России составила 3,19 миллиона тонн (после 3,32 миллиона в первом полугодии прошлого года), а добыча по соглашениям о разделе продукции (СРП) в Азербайджане составила примерно 240 тысяч тонн, как и в прошлом году.

Добыча газа также снизилась и составила 1 миллиард кубических метров.

"Снижение объемов добычи газа относительно первого полугодия 2020 года (-15%) также связано с ограничениями добычи нефти", — добавила компания.

"Русснефть" входит в число крупнейших компаний по объемам добычи нефти в России. В ее портфеле — активы в ключевых нефтегазоносных регионах страны (Западной и Центральной Сибири и Волго-Уральском регионе), а также в Азербайджане. Объем доказанных и вероятных запасов (2P) компании превышает 200 миллионов тонн.