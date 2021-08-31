ВАРШАВА, 31 авг — ПРАЙМ. Польские крупные предприниматели намерены построить в стране атомную электростанцию, сообщает телеканал Polsat. Назван срок объявления тендера на новый блок чешской АЭС "Дукованы"

Ранее сообщалось, что власти Польши намереваются построить шесть атомных энергоблоков общей мощностью 6-9 ГВт. Первый из них планируется запустить в районе Гданьского взморья в 2033 году.

"Зигмунд Солож и Михал Соловов, два крупнейших польских частных предпринимателя, приняли решение начать совместный проект, целью которого является строительство в Понтове (центральная Польша), атомной электростанции. Электростанция будет работать на базе самых современных и безопасных американских технологий — так называемых малых модульных реакторов (SMR)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что проект предполагает строительство от 4 до 6 реакторов типа SMR мощностью по 300 МВт каждый.

"Нам нужна дешевая и чистая энергия, чтобы иметь возможность развиваться как государство и общество", — говорит Солож, слова которого приводятся в сообщении.

Зигмунд Солож является одним из крупнейших частных инвесторов в Польше, который уже почти 30 лет ведет бизнес-деятельность в различных областях экономики. Он является создателем крупнейшей польской частной медиакомпании Polsat.

Михал Соловов является владельцем крупнейшей частной промышленной группы в Центральной и Восточной Европе. Группа имеет 18 заводов в 8 странах и продает продукцию более чем в 90 странах на 6 континентах.