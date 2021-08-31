Украина заинтересовалась опытом Азербайджана в добыче ископаемых
Украинский Минэнерго: страна заинтересована в опыте Азербайджана по добыче нефти и газа на шельфе
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КИЕВ, 31 авг — ПРАЙМ. Власти Украины заинтересованы в азербайджанском опыте добычи нефти и газа на морском шельфе, сообщила пресс-служба министерства энергетики страны по итогам встречи замминистра Юрия Власенко с генеральным директором азербайджанской государственной компании SOCAR AQS Самиром Моллаевым.
"Украина заинтересована в привлечении азербайджанского опыта нефте- и газодобычи на морском шельфе", — говорится в сообщении на сайте минэнерго Украины.
Отмечается, что в ходе встречи представители компании выразили заинтересованность в сотрудничестве и инвестировании в различные виды добывающей деятельности.
"Украинская нефтегазодобывающая отрасль является перспективной для привлечения иностранных инвестиций", — приводит слова Власенко сайт минэнерго.
https://1prime.ru/energy/20210831/834566344.html
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