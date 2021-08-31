КИЕВ, 31 авг — ПРАЙМ. Власти Украины заинтересованы в азербайджанском опыте добычи нефти и газа на морском шельфе, сообщила пресс-служба министерства энергетики страны по итогам встречи замминистра Юрия Власенко с генеральным директором азербайджанской государственной компании SOCAR AQS Самиром Моллаевым. На Украине договорились о строительстве пяти атомных энергоблоков

"Украина заинтересована в привлечении азербайджанского опыта нефте- и газодобычи на морском шельфе", — говорится в сообщении на сайте минэнерго Украины.

Отмечается, что в ходе встречи представители компании выразили заинтересованность в сотрудничестве и инвестировании в различные виды добывающей деятельности.

"Украинская нефтегазодобывающая отрасль является перспективной для привлечения иностранных инвестиций", — приводит слова Власенко сайт минэнерго.