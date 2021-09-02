МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. "Газпром" к 2025 году полностью обеспечит технически возможную газификацию в 35 регионах России, к 2030 году такой результат будет по всей стране, сообщил глава компании Алексей Миллер. "Газпром" рассказал, когда поставит первый газ по "Северному потоку-2"

"К концу 2025 года фактически в 35 регионах РФ будет достигнута 100%-ная технически возможная газификация. А к 2030 году такой результат мы достигнем в целом по стране. И все цели, которые перед нами ставит президент России Владимир Владимирович Путин, будут полностью достигнуты", — заявил Миллер на селекторном совещании, посвященном Дню работников нефтяной и газовой промышленности. Его словам приводятся в релизе "Газпрома".

Миллер отметил, что главным приоритетом работы компании на внутреннем рынке является программа газоснабжения и газификации регионов.

Догазификация населенных пунктов, а также создание необходимой инфраструктуры для газификации тех сел и деревень, где газа еще нет, являются, по словам Миллера, основными направлениями деятельности "Газпрома".

Также Миллер отметил, что первостепенная задача для "Газпрома" в преддверии отопительного сезона состоит в том, чтобы потребители вообще не почувствовали никаких холодов.

"Впереди отопительный сезон. Для нас с вами это самое напряженное время. Наша задача номер один заключается в том, чтобы наши потребители вообще не почувствовали никаких зимних холодов", — сказал Миллер на селекторном совещании ко дню работников нефтегазовой промышленности. Его слова приводятся в сообщении "Газпрома". Минэнерго ожидает, что добыча газа в России по итогам 2021 года вырастет

"Уверен, что коллектив компании с этой задачей, как всегда, справится четко и ответственно. Собственно говоря, так у нас с вами в "Газпроме" и принято", — добавил он.

Миллер напомнил, что за восемь месяцев 2021 года "Газпром" поставил на внутренний рынок на 10,9% газа больше, чем за аналогичный период прошлого года. А на рынок дальнего зарубежья – больше на 19,4%.

Кроме того, экспорт газа растет не только на западе, но и на востоке, отметил глава "Газпрома".

"И сейчас, в преддверии осенне-зимнего периода, мы фиксируем, что в Китай мы поставляем по суткам газа больше, чем наши суточные контрактные обязательства. И делаем мы это с вами, уважаемые коллеги, регулярно", — подчеркнул он.