Глава "Газпрома" Миллер: компания к 2030 году обеспечит полную газификацию всей России
МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. "Газпром" к 2025 году полностью обеспечит технически возможную газификацию в 35 регионах России, к 2030 году такой результат будет по всей стране, сообщил глава компании Алексей Миллер.
"К концу 2025 года фактически в 35 регионах РФ будет достигнута 100%-ная технически возможная газификация. А к 2030 году такой результат мы достигнем в целом по стране. И все цели, которые перед нами ставит президент России Владимир Владимирович Путин, будут полностью достигнуты", — заявил Миллер на селекторном совещании, посвященном Дню работников нефтяной и газовой промышленности. Его словам приводятся в релизе "Газпрома".
Миллер отметил, что главным приоритетом работы компании на внутреннем рынке является программа газоснабжения и газификации регионов.
Догазификация населенных пунктов, а также создание необходимой инфраструктуры для газификации тех сел и деревень, где газа еще нет, являются, по словам Миллера, основными направлениями деятельности "Газпрома".
Также Миллер отметил, что первостепенная задача для "Газпрома" в преддверии отопительного сезона состоит в том, чтобы потребители вообще не почувствовали никаких холодов.
"Впереди отопительный сезон. Для нас с вами это самое напряженное время. Наша задача номер один заключается в том, чтобы наши потребители вообще не почувствовали никаких зимних холодов", — сказал Миллер на селекторном совещании ко дню работников нефтегазовой промышленности. Его слова приводятся в сообщении "Газпрома".
"Уверен, что коллектив компании с этой задачей, как всегда, справится четко и ответственно. Собственно говоря, так у нас с вами в "Газпроме" и принято", — добавил он.
Миллер напомнил, что за восемь месяцев 2021 года "Газпром" поставил на внутренний рынок на 10,9% газа больше, чем за аналогичный период прошлого года. А на рынок дальнего зарубежья – больше на 19,4%.
Кроме того, экспорт газа растет не только на западе, но и на востоке, отметил глава "Газпрома".
"И сейчас, в преддверии осенне-зимнего периода, мы фиксируем, что в Китай мы поставляем по суткам газа больше, чем наши суточные контрактные обязательства. И делаем мы это с вами, уважаемые коллеги, регулярно", — подчеркнул он.
https://1prime.ru/energy/20210902/834590120.html