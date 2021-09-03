МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Запрет на экспорт бензина как мера остается в повестке, но пока Минэнерго РФ хочет минимально вмешиваться в рынок, чтобы его не сломать, заявил замминистра энергетики Павел Сорокин. Минэнерго не видит острой нужды в запрете на экспорт бензина

"Все меры, которые могут быть применены, они всегда в повестке, включая запрет на экспорт. Как вы знаете, министерство энергетики внесло соответствующую нормативку, то есть все это обсуждено, все готовы. Но это очень сильная мера, и поэтому сейчас, поскольку удалось весь экспорт снять благодаря договоренностям, потому что внутренний рынок премиален…, пока есть в этом необходимость, мы будем предпринимать все усилия, чтобы так и было", — сказал Сорокин в интервью газете "Известия".

"Запрет возможен в случае необходимости, если мы будем видеть, что ситуация меняется и, например, объем начал уходить на экспорт, то запрет, конечно, возможен, как и прочие ограничительные меры. Но мы бы хотели все-таки постараться минимально вмешиваться в рынок какими-то мерами, которые могут его полностью сломать. Потому что, как мы знаем, запрет ввести легко, а отменить его потом гораздо тяжелее", — добавил он.

Кроме того, отметил Сорокин, подобные меры представляют собой непредсказуемость политики, а также влияют на инвестрешения при модернизации НПЗ.

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