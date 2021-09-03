КИЕВ, 3 сен — ПРАЙМ. Глава компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко напомнил, что гарантией энергетической безопасности для страны должны стать контракты с европейскими компаниями на транзит газа. Эксперт спрогнозировал, сколько будет длиться рост цен на газ в Европе

Витренко в составе возглавляемой президентом Украины Владимиром Зеленским делегации находится с рабочим визитом в США. После встречи с Байденом Зеленский сообщил об обсуждавшихся гарантиях энергетической безопасности для Украины в связи с запуском "Северного потока 2", однако добавил, что они только еще будут разрабатываться. Но, по его словам, США готовы вводить санкции, если будут нарушаться права и энергетическая безопасность Украины.

"Мы говорили и говорим, что гарантии, которые нужны Украине, это не бумаги, подписанные политиками, а контракты с европейскими компаниями на транзит через Украину. А если таких контрактов не будет и если "Газпром" продолжит блокировать доступ третьих сторон к транзиту через Украину, тогда должны быть санкции. Потому что это будет доказательством того, что "Газпром" использует газ как геополитическое оружие… Самая главная наша задача и лучшая гарантия — это контракты с европейскими компаниями. И мы сейчас ждем обещанных так называемых консультаций на техническом уровне, а фактически это должны быть переговоры, которые должны устроить немцы. И на этих переговорах мы будем говорить с конкретными компаниями о конкретных контрактах на транзит газа через Украину", — заявил Витренко в эфире телеканала "1+1".

В августе Витренко заявлял, что Киев настаивает на том, чтобы уже этой осенью состоялись бронирования со стороны европейских компаний транзита через Украину на длительную перспективу, потому что "просто продление контракта с "Газпромом" не является достаточной гарантией".

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.

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