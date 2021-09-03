ВЛАДИВОСТОК, 3 сен — ПРАЙМ. Текущие цены на нефть высоки, но справедливы, поскольку спрос на рынке превышает предложение, заявил журналистам глава "Газпром нефти" Александр Дюков в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ). Глава "Газпром нефти" считает, что нефть будет нужна долго

"В настоящий момент объём спроса (на нефть в мире — ред.) превышает объёмы производства. Но я думаю, данная цена объективная. Является ли эта цена высокой? Да, в принципе это высокая цена", — сказал Дюков.

Цена нефти марки Brent составляет сейчас порядка 73 долларов за баррель.

Спрогнозировать цену нефти на горизонте до конца года, по словам Дюкова, сложно, так как на ее формирование влияет множество факторов — от международной политики до коронавируса, и эти факторы могут "развернуть этот тренд как в сторону роста цен, так и дальнейшего снижения".

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

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