МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Число буровых установок для добычи нефти и газа по всему миру в августе выросло на 54 единицы в месячном выражении, или на 3,9% — до 1434 штук, свидетельствуют данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes. Труба раздора. К чему приведет рост налога на добычу газа

В годовом выражении количество действующих буровых выросло на 384, или в 1,4 раза.

В США, согласно данным компании, показатель в месячном выражении поднялся на 17, или на 3,5%, и составил 501, в Канаде – увеличился на 11 штук, до 156 установок.

Количество буровых установок в Европе выросло на 6, до 105 единиц, на Ближнем Востоке – снизилось на 2, до 261. В Азиатско-Тихоокеанском регионе число установок поднялось на 11 и составило 198, в Африке – выросло на 7, до 75. В Латинской Америке показатель поднялся на 4, до 138 установок.

Компания Baker Hughes предоставляет еженедельные данные об изменении количества буровых установок в США и Канаде с 1944 года. С 1975 года сервисная компания каждый месяц публикует количество буровых установок по всему миру.