МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ, Валерия Княгинина. В последнее время на рынке нефти сложился интересный тренд: по вечерам котировки растут быстрыми темпами, а утром начинают лететь вниз. Такие скачки не дают укрепиться российской валюте: рубль вслед за нефтью то дешевеет к доллару, то наоборот идет вверх. По мнению опрошенных "Прайм"№ экспертов, сейчас цены на нефть зависят от природных катаклизмов, которых в этом году много, договоренности ОПЕК+, экономического состояния в мире и ситуации со спросом. Нефть дорожает к концу недели

"Чем больше спрос на топливо, тем дороже оно стоит – из-за этого ОПЕК+ начал наращивать добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно. Из-за природных катаклизмов, как в США, где бушует ураган "Ида", падает количество добываемой нефти, соответственно, цена тоже растет из-за дефицита", — пояснил сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

При жестких локдаунах спрос падает, значит, цена тоже стремятся вниз, при восстановлении экономики растет. Это было видно по котировкам первой половины прошлого года. В марте они доходили до отрицательных, добавил он. В этом году, когда опасения по поводу пандемии ослабли и жесткий карантин начали сворачивать, цены пошли в рост.

ИЗЛИШНЯЯ ТРЕВОГА

При этом серьезного подорожания нефти не ожидается, так как нет фундаментальных причин для этого — дефицита предложения или спекулятивного спроса, считает эксперт Института развития технологий ТЭК Дмитрий Коптев.

Пример дефицита – нефтяной кризис 1973 года, ставший результатом эмбарго на поставки нефти ближневосточными производителями. В течение года цена выросла в четыре раза – с 3 до 12 долларов за баррель и уже больше никогда не опускалась к докризисным значениям.

"Спекулятивный спрос был отмечен в середине 2000-х, когда котировки на нефтяных биржах устойчиво держались выше 100 долларов за баррель, а максимальное достигнутое значение составило 147 долларов за баррель", — вспоминает аналитик. Весь рост цен был достигнут исключительно за счет рынка "бумажной" нефти – фьючерсов, большинство которых даже теоретически не предполагают поставку реального сырья. Сейчас объем этого рынка минимум в 10 раз превышает объем рынка физической нефти, добавляет он.

По его мнению, сейчас ни для первого, ни для второго сценария предпосылок нет.

"Критического дефицита поставок ожидать не приходится, наоборот, по прогнозам ОПЕК, 2022-й станет годом профицитного предложения на рынке нефти. Кратковременные перебои легко переживаются за счет резервов, которые, кстати, были созданы после кризиса 1973 года как раз на такой случай", — аргументировал Коптев свою точку зрения.

Однако невозможно представить поведение биржевых спекулянтов и предвидеть, где и когда надуется следующий пузырь. Сейчас все ждут ужесточения политики ФРС США, которое неизбежно приведет к укреплению доллара и, как следствие, снижению стоимости таких активов, как нефть и металлы, отметил эксперт.

По мнению аналитика ФГ "ФИНАМ" Андрея Маслова, существенный рост котировок в наши дни может произойти при новой масштабной вспышке коронавируса в США, Европе, Китае или дестабилизации ситуации в Персидском заливе — образуется глобальный дефицит нефти.

Однако в целом соглашение ОПЕК+ продолжает контролировать ситуацию на рынке нефти и вряд ли его участники допустят существенное удорожание. Такой сценарий усилил бы глобальную инфляцию и замедлил темпы восстановления мировой экономики, что негативным образом повлияло бы на будущие объёмы добычи нефти, подчеркнул аналитик.

ПОРОГ "ДОРОГОВИЗНЫ"

По сравнению с ситуацией годичной давности сейчас нефть дорогая, а по сравнению с пиками 2008 года – дешевая. Все относительно, поэтому сказать, что нефть стала слишком дорогой можно будет, если потребители будут вынуждены сокращать ее потребление или пытаться заместить производные нефти более дешевыми аналогами, считает Коптев. Цены на нефть нащупали очередное дно

Похожая ситуация наблюдалась в 2016 году, когда на фоне падения нефтяных цен электростанции стали массово переходить на мазут, замещая им дорогой газ, напомнил он.

Исходя из текущей ситуации можно предположить, что порог, где начинается дорогая нефть – примерно 85 долларов за баррель, говорит Маслов.

При этом для президента США Джо Байдена нефть дорогая уже сейчас, отметил Переславский. "Именно поэтому он призывал ОПЕК+ отменить ограничения на добычу и максимально насытить рынок топливом, что, разумеется, обрушило бы цены. Но проблема в том, что американские добывающие компании, которые только-только начали нормально работать, могли не перенести второго жесткого падения цен, и большая часть холдингов рисковала закрыться", — говорит аналитик.

Байден, видимо, этого не учел. По факту же, когда на товар есть спрос, предложение будет расти. 14-15 лет назад нефть стоила выше 100 долларов за баррель и не считалась дорогой — все зависит именно от спроса, подчеркнул он.

Определено сказать, что нефть стала дорогой, по мнению Маслова, можно будет только когда об этом начнут заявлять логистические компании, прибыль который напрямую зависит от цен на топливо. "В случае, когда поставки товаров и услуг будут затруднены, транспортные компании укажут на дефицит топлива, а на полках магазинов будет меньше товаров.

КОМУ ХУДО, КОМУ БЕДНО

В первую очередь, рост нефтяных котировок негативно сказывается на бизнесе, завязанном с большими объёмами логистических решений, сходятся во мнении эксперты. "Роснефть" научилась добывать нефть дешевле, чем Saudi Aramco

"Подорожание нефти означает подорожание топлива, а значит, и любых типов перевозок, будь то автомобиль, самолет или судно. В конечном итоге транспортные расходы ложатся на потребителя. Другое дело, что доля этих расходов в разных секторах экономики неодинакова. Для пассажирских перевозок она одна, а для продуктового ритейла совершенно другая. Поэтому и влияние стоимости топлива на стоимость конечной продукции будет различной", — поясняет Коптев.

Зарплаты россиян не привязаны к ценам на нефть и, несмотря на рост доходных статей бюджета государства, остаются неизменными. Поэтому в целом для населения рост цен на нефть скорее означает рост цен на бензин и некоторые товары и услуги, но не рост личного благосостояния, отмечает Маслов.

По его мнению, подорожают упаковки, в составе которых используются нефтепродукты, услуги, связанные с транспортом, в том числе, авиаперевозки. В целом, если дела в экономике плохо, любой бизнес будет стремиться максимально повысить цены, чтобы выжить.