МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. "Роснефть" снизила свою долю участия в "Томскнефть" Восточной нефтяной компании (ВНК), которой владела на паритетных началах с "Газпром нефтью". Планы "Газпрома" назвали "угрозой для европейского рынка и потребителей"

"Количество и доля голосов… которым имел право распоряжаться эмитент до наступления соответствующего основания… 50%. Количество и доля голосов… которым имеет право распоряжаться эмитент после наступления соответствующего основания… 0%", — говорится в сообщении "Роснефти" по "Томскнефти".

Отмечается, что "Роснефть" владела активом через косвенное распоряжение. Изменение доли участия произошло 31 августа.

Согласно данным отчетности "Томскнефти", по состоянию на конец 2020 года 50% ее акций принадлежало ООО "РН-Трейд", еще 50% — "ГПН-Финанс".