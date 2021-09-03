МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Экспорт российского угля в первом полугодии вырос на 9,8%, до 107,3 миллиона тонн, в Европу — на 2,4%, до 22,5 миллиона тонн, в Китай — 24,15 миллиона тонн против 16,2 миллиона тонн годом ранее, сообщает Минэнерго России. "Роснефть" прекратила участие в "Томскнефти"

"Потребление российского угля в мире растёт. За первую половину 2021 года общий экспорт российского угля составил 107,3 миллиона тонн, что на 9,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года", — говорится в сообщении.

В частности, в Европу за этот период экспорт вырос на 2,4%, до 22,5 миллиона тонн, а в Китай в 1,5 раза — до 24,15 миллиона тонн.

Ранее в пятницу специальный представитель президента Анатолий Чубайс на Восточном экономическом форуме заявил, что стратегия развития угольной отрасли России, которая была принята в прошлом году, не может быть реализована в ситуации сокращения потребления угля Китаем.