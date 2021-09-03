ВЛАДИВОСТОК, 3 сен — ПРАЙМ. Глава и совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон считает текущие цены на газ в диапазоне 600-700 долларов за тысячу кубометров сверхненормальными, ожидает в перспективе их снижения. Планы "Газпрома" назвали "угрозой для европейского рынка и потребителей"

По мнению бизнесмена, пандемия и попытки мировой экономики выйти из кризиса вкупе с трендом на энергопереход ведут к подобным ценовым диапазонам. "Про энергопереход много говорят, он естественно будет, но смотрите, во что это превращается. Вот мы производители СПГ, газа. Ну это ненормально (иметь цены — ред.) 600 долларов, в станах АТР — 700 долларов за тысячу кубов. Это сверхненормально", — сказал он на брифинге в рамках ВЭФ.

Михельсон отметил, что в контексте энергоперехода он поддерживает мнение многих, что газ должен восприниматься не как зло, а как проводник к плавному выходу на возобновляемые источники энергии. Однако все больше "зеленых" идей превращается в лозунги и влияет на принятие решений. Так, постепенно банки начинают вводить лимиты финансирования на нефтегазовые проекты.

"Чем сейчас будут закрываться эти цены по 600-700 (долларов — ред.)? Инфляцией. Тут пандемия, надо как-то экономику на ноги поднимать, да плюс еще эти цены. В Америке инфляция больше 5%, в Европе то же самое. А все-таки наша обязанность, чтобы был рост ВВП, чтобы были рабочие места, чтобы экономика развивалась", — считает Михельсон. Он также заметил, что, ко всему прочему, пандемийные ограничения рушат налаженные экономические связи.

Глава "Новатэка" согласился, что высокие цены на газ могут привести к тому, что покупатели начнут отказываться от его покупки на спотовом рынке и переходить на более дешевые топлива. Уже сейчас выгоды от этого испытывают угольщики, чья продукция выросла в цене в 2-2,5 раза. В итоге, стоимость газа упадёт.

"Она (цена — ред.) моментально упадёт и слава богу. Может быть как раз развитие таких событий… Он (рынок газа — ред.) не перегреется, а просто цены станут нормальными", — заключил он.