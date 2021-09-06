МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Строительство "Северного потока-2" будет завершено в ближайшее время, поставки газа по нему начнутся в этом году, заявил глава австрийской OMV Райнер Зеле. В Киеве призвали создать защитные механизмы против "Северного потока-2"

"На будущей неделе", — сказал Зеле в интервью газете "Ведомости", отвечая на вопрос о сроках завершения строительства.

Он также добавил, что поставки по газопроводу могут начаться уже до конца 2021 года. "Это сказал (глава "Газпрома" — ред.) Алексей Миллер. И я разделяю его прогноз", — отметил Зеле.

По его словам, затраты на строительство "Северного потока-2" в процессе его реализации удалось сократить.

"Маттиас Варниг, исполнительный директор Nord Stream 2 AG, и его команда очень хорошо поработали и сэкономили во время строительства. Не всегда же все должно дорожать. Может иногда и дешеветь", — сказал Зеле, отвечая на вопрос о том, почему компания вложила в проект только 729 миллионов евро из полной возможной суммы в 950 миллионов.

Глава OMV пояснил, что при планировании проекта составляется прогноз объемов работ и цен, а также закладывается дополнительно определенный буфер, непредвиденные расходы.

"В результате получается некая стоимость. И в случае Nord Stream 2 AG – те самые 950 миллионов евро. А потом наши замечательные коллеги из Nord Stream 2 AG начали методично и основательно, день за днем, работать над этим проектом. В результате они получили цены лучше, чем планировали, и в итоге получилась более низкая стоимость", — заключил он.

Ранее финансовые партнеры "Газпрома" заявили, что завершили финансирование проекта "Северный поток 2". В июле глава OMV Зеле говорил, что ожидает во втором полугодии первые выплаты от оператора газопровода "Северный поток 2" по финансированию, которое австрийская компания направила на проект.

"Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. "Газпром" 31 августа сообщил, что первая нитка почти готова к эксплуатации – завершаются пусконаладочные работы, укладка второй нитки находится на завершающей стадии.

На прошлой неделе глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что завершения строительства газопровода "Северный поток-2" осталось ждать недолго. Кроме того, он сказал, что "Газпром" поставит первый газ по газопроводу "Северный поток-2" на европейский рынок уже в этом отопительном сезоне до конца 2021 года.

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