Глава OMV Райнер Зеле заявил, что строительство "Северного потока-2" завершится в ближайшее время
МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Строительство "Северного потока-2" будет завершено в ближайшее время, поставки газа по нему начнутся в этом году, заявил глава австрийской OMV Райнер Зеле.
"На будущей неделе", — сказал Зеле в интервью газете "Ведомости", отвечая на вопрос о сроках завершения строительства.
Он также добавил, что поставки по газопроводу могут начаться уже до конца 2021 года. "Это сказал (глава "Газпрома" — ред.) Алексей Миллер. И я разделяю его прогноз", — отметил Зеле.
По его словам, затраты на строительство "Северного потока-2" в процессе его реализации удалось сократить.
"Маттиас Варниг, исполнительный директор Nord Stream 2 AG, и его команда очень хорошо поработали и сэкономили во время строительства. Не всегда же все должно дорожать. Может иногда и дешеветь", — сказал Зеле, отвечая на вопрос о том, почему компания вложила в проект только 729 миллионов евро из полной возможной суммы в 950 миллионов.
Глава OMV пояснил, что при планировании проекта составляется прогноз объемов работ и цен, а также закладывается дополнительно определенный буфер, непредвиденные расходы.
"В результате получается некая стоимость. И в случае Nord Stream 2 AG – те самые 950 миллионов евро. А потом наши замечательные коллеги из Nord Stream 2 AG начали методично и основательно, день за днем, работать над этим проектом. В результате они получили цены лучше, чем планировали, и в итоге получилась более низкая стоимость", — заключил он.
Ранее финансовые партнеры "Газпрома" заявили, что завершили финансирование проекта "Северный поток 2". В июле глава OMV Зеле говорил, что ожидает во втором полугодии первые выплаты от оператора газопровода "Северный поток 2" по финансированию, которое австрийская компания направила на проект.
На прошлой неделе глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что завершения строительства газопровода "Северный поток-2" осталось ждать недолго. Кроме того, он сказал, что "Газпром" поставит первый газ по газопроводу "Северный поток-2" на европейский рынок уже в этом отопительном сезоне до конца 2021 года.
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