МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Европейское "трансграничное углеродное регулирование" (ТУР) может установить такой высокий налог на СО2 на экспорт электроэнергии в ЕС, что превысит прибыль от продаж, и в таком случае "Интер РАО" вынуждена будет отказаться от такого экспорта, рассказала член правления — врио руководителя блока трейдинга компании Александра Панина. Минэнерго ожидает роста электропотребления в России

Евросоюз в июле представил проект ТУРа, предполагающий постепенное введение сбора на импорт товаров с высокими выбросами CO2 при производстве. Сбор предлагают начать вводить с 2023 года и первоначально распространить на несколько отраслей, включая электроэнергетику.

"Проект регламента ТУР предусматривает несколько сценариев. Самый негативный сценарий для экспортера электроэнергии — это уплата ТУР исходя из выбросов СО2 на производство 1 МВт/ч из ископаемых видов топлива в ЕС… То есть налог в ЕС окажется выше себестоимости нашей покупки электроэнергии в России", — рассказала Панина в интервью газете "Коммерсант". А если стоимость квоты на выбросы СО2 будут и дальше расти, то потери экспортёра превысят прибыль, и в таком случае "Интер РАО" просто не будет поставлять электроэнергию в ЕС, пояснила она.

При более мягком сценарии компании придется доказать, что выбросы СО2 в России или конкретном регионе ниже, чем определенная ЕС величина. Тогда компания продолжит экспорт, но ей придется значительно сократить объемы поставок, вплоть до 70-80%, добавила она. "Но даже при данном сценарии мы будем платить ЕС значительный налог, который может достичь 150 миллионов евро в год", — рассказала она. Газ в Европе стал в 1,5 раза дороже нефти

По словам Паниной, наиболее выгодный для компании сценарий — применять к экспортеру электроэнергии индивидуальный учет фактических выбросов СО2. То есть экспортер заключает прямой договор с поставщиком электроэнергии в ЕС и доказывает, что его выбросы значительно ниже, чем средний страновой показатель по выбросам в России, и ниже средних выбросов электростанций на ископаемом топливе в ЕС.

Для реализации этого подхода нужно заключать свободные двусторонние договоры (СДД) разной конфигурации. Так, если свободный договор будет с возобновляемыми источниками энергии (ВИЭ), то налог будет равен нулю. "В таком случае мы надеемся, что сможем существенно минимизировать ставку налога и сохранить текущий объем экспорта. "Интер РАО" уже ведет переговоры о возможности заключения СДД с АЭС, ГЭС и ВИЭ", — заключила Панина.