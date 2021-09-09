Премьер-министр РФ Мишустин одобрил проект соглашения с "Газпромом" о развитии водородной энергетики
МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил проект соглашения с "Газпромом" о разработке "дорожной карты" развития водородной энергетики и декарбонизации промышленности и транспорта на основе природного газа, сообщает пресс-служба кабмина.
Отмечается, что работа ведется в рамках поручения президента РФ.
"Правительство России и публичное акционерное общество "Газпром" готовятся заключить соглашение о намерениях в области развития водородной энергетики и декарбонизации промышленности и транспорта на основе природного газа. Проект документа одобрил председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.
Соглашение предусматривает разработку и реализацию специальной "дорожной карты", в которой зафиксируют целевые показатели развития отрасли. Ее частью также станет план мероприятий до 2025 года с указанием ответственных должностных лиц и сроков реализации инициатив, отмечается там.
Составлением и согласованием документа займется "Газпром". Правительство в свою очередь обеспечит его утверждение, а также формирование благоприятных условий для реализации представленных в "дорожной карте" инициатив.
Уточняется, что соглашение подготовлено в рамках концепции развития водородной энергетики, утвержденной Мишустиным в августе. От правительства документ подпишет вице-премьер Александр Новак.
Реализация соглашения позволит России стать одним из лидеров на формирующемся глобальном рынке водородной энергетики, полагают в пресс-службе.
https://1prime.ru/energy/20210909/834650320.html