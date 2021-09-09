КИЕВ, 9 сен — ПРАЙМ. Более 40% украинцев считают, что Киев не имел возможности остановить строительство "Северного потока 2", каждый пятый возлагает за это ответственность на экс-президента Петра Порошенко, свидетельствуют данные соцопроса проведённого социологической группой "Рейтинг". В Польше считают, что Россия продолжит транзит газа через Украину

"Опрошенные хорошо осведомлены о строительстве газопровода "Северный поток 2" из России в Германию в обход Украины: 50% знают об этом, 31% — что-то слышали и только 18% — ничего не знают. 41% считают, что Украина не имела никаких возможностей остановить строительство упомянутого газопровода. Зато 20% возлагают ответственность за это на (экс-президента Петра – ред.) Порошенко, 3% — на (главу государства Владимира – ред.) Зеленского, еще четверть — на обоих президентов", — говорится в исследовании.

Опрос проводился с 2 по 4 сентября среди населения старше 18 лет во всех областях Украины, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, методом телефонного интервью с использованием компьютера. Опрошены 2,5 тысячи респондентов.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Финансовыми партнерами компании являются европейские Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.

Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года. МИД надеется на прекращение конфронтаций вокруг "Северного потока-2"

Как сообщил на этой неделе Nord Stream 2 AG, оператор сварил последнюю трубу второй нитки газопровода, теперь осуществит стыковку немецкой секции с датской и перейдет к пусконаладке, чтобы начать эксплуатацию трубопровода до конца 2021 года. "Газпром" в свою очередь проинформировал о завершении укладки "Северного потока 2". Строительство первой нитки "Северного потока 2" было завершено в июне 2021 года, сейчас на ней завершаются пусконаладочные работы.