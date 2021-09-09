КИЕВ, 9 сен — ПРАЙМ. Премьер-министры Украины и Польши Денис Шмыгаль и Матеуш Моравецкий обсудили в польском Карпаче совместную добычу газа на Западной Украине, пишет агентство "РБК-Украина". Украинцы оценили попытки Киева остановить "Северный поток-2"

Ранее пресс-служба ООО "Оператор ГТС Украины" сообщила, что Украина и Польша имеют все возможности для создания совместного газового хаба в Восточной и Центральной Европе.

"Мы также хотим, чтобы польская нефтегазовая компания PGNiG расширяла сотрудничество с украинскими партнерами по добыче газа в Западной Украине, что даст возможность становиться независимыми от России", — цитирует Моравецкого агентство.

По словам премьер-министра Польши, суд Европейского союза не позволил российской газодобывающей корпорации "Газпром" монополизировать эксплуатацию газопровода OPAL, принимающего газ "Северного потока". Это, по его мнению, в свою очередь поможет Польше стать газовым хабом, пишет агентство