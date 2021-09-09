МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Цена на российский газ для Белоруссии на 2022 год сохранится на уровне текущего года, заявил президент России Владимир Путин. Россия и Белоруссия создадут единые рынки газа и нефти

"Цена на российский газ на 2022 год сохранится на уровне текущего года", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.

Между "Газпромом" и "Газпром трансгаз Беларусь" до конца этого года действуют контракты на поставку газа в Белоруссию и его транспортировку через территорию республики. Цена российского природного газа для Белоруссии в прошлом году составляла 127 долларов за тысячу кубометров, в этом году — 128,5 доллара за тысячу кубометров. Стороны ранее уже договорились о том, что цена российского газа для Белоруссии на следующий год проиндексирована не будет.