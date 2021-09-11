МИНСК, 11 сен — ПРАЙМ. Цена на газ из России для Белоруссии на 2022 год значительно лучше действующего контракта, поскольку она не будет индексирована на долларовую инфляцию, рассказал премьер республики Роман Головченко.

"Мы на следующий год ее (цену на газ – ред.) не просто сохраняем, а она значительно лучше действующего контракта. Она даже не будет индексирована, как это положено по действующему соглашению, на стоимость инфляции США", — сказал Головченко в интервью телеканалу "Беларусь 1". В Польше потребовали дать гарантии транзита российского газа через страну

Он также заявил, что в мире идет "неконтролируемый рост цены на газ", а у Белоруссии стоимость сложилась на уровне, выгодном для экономики.

Кроме того, Головченко сообщил, что, согласно одобренному пакету союзных программ, Белоруссия и Россия к 1 июля 2022 года должны определить принципы, по которым будет функционировать объединенный рынок газа, а также по какому принципу будет формироваться цена на природный газ для Минска, "чтобы зафиксировать это на долгосрочную перспективу".

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что стоимость газа для Белоруссии в 2022 году сохранится на уровне текущего года и составит 128,5 доллара за тысячу кубометров.