ЛОНДОН, 13 сен — ПРАЙМ. Рост цен на газ в Европе не представляет рисков для Великобритании, заявил РИА Новости представитель департамента бизнеса, энергетики и промышленной стратегии британского правительства.

Цена газа на европейском рынке в понедельник поставила очередной рекорд, превысив 750 долларов за тысячу кубометров, следует из данных торгов. Цена на газ в Европе пробила исторический потолок

Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, в начале торговой сессии понедельника составляла 713,1 доллара за тысячу кубометров, к 10.30 мск достигла отметки в 730 долларов, к 13.36 увеличилась до 741,2 доллара за тысячу кубометров, а к 15.36 мск поднялась до 751,2 доллара.

Отметку в 700 долларов цена на фьючерс преодолела в четверг, 9 сентября.

"Этой зимой нет никакого риска для системы отопления Великобритании. У нас есть разнообразные источники поставок газа, в том числе одна из крупнейших в Европе инфраструктур по импорту сжиженного природного газа, чтобы обеспечить домохозяйства, предприятия и тяжелую промышленность Великобритании необходимой энергией по справедливой цене", — сказал представитель профильного департамента британского правительства.

Издание Financial Times в пятницу сообщило, что из-за высоких цен на газ и низких уровней заполненности газовых хранилищ у некоторых топ-менеджеров компаний есть опасения, что в случае очень холодной европейской зимы некоторые энергоемкие отрасли будут вынуждены ограничить свое производство. Ралли цен на газ. Что дальше?

Заполненность газохранилищ в Европе в субботу составляла 70,45%, что на 15,5 процентного пункта ниже среднего показателя за последние пять лет.

Читайте также:

Украина сократила допмощности ГТС для прокачки газа в Европу