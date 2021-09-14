Источник: Еврокомиссия внимательно следит за ценами на энергию в ЕС
Источник: Еврокомиссия внимательно следит за ценами на энергию в ЕС на фоне роста стоимости газа
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БРЮССЕЛЬ, 14 сен — ПРАЙМ. Еврокомиссия внимательно следит за ценами на энергию в странах Евросоюза на фоне роста стоимости газа, сказал РИА Новости источник в ЕС, знакомый с вопросом.
"Еврокомиссия внимательно следит за ситуацией с ценами на энергию в ЕС", — сказал он, отвечая на вопросы, касающиеся очередного скачка цен на газ и его потенциального влияния на стоимость электричества.
Цена октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, во вторник в ходе торгов достигала нового рекорда в 810 долларов. С начала прошлой недели стоимость газа в Европе выросла на 25% (еще 6 сентября октябрьский фьючерс стоил 650 долларов), а за месяц — почти в полтора раза (13 августа газ торговался по 543 долларов за 1 тысячу кубометров).
https://1prime.ru/energy/20210914/834691962.html
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