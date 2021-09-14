БРЮССЕЛЬ, 14 сен — ПРАЙМ. Еврокомиссия внимательно следит за ценами на энергию в странах Евросоюза на фоне роста стоимости газа, сказал РИА Новости источник в ЕС, знакомый с вопросом. Еврокомиссия призвала ускорить переход на ВИЭ из-за роста цен на газ

"Еврокомиссия внимательно следит за ситуацией с ценами на энергию в ЕС", — сказал он, отвечая на вопросы, касающиеся очередного скачка цен на газ и его потенциального влияния на стоимость электричества.

Цена октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, во вторник в ходе торгов достигала нового рекорда в 810 долларов. С начала прошлой недели стоимость газа в Европе выросла на 25% (еще 6 сентября октябрьский фьючерс стоил 650 долларов), а за месяц — почти в полтора раза (13 августа газ торговался по 543 долларов за 1 тысячу кубометров).