МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. В Эстонии возобновили работу нарвских сланцевых электростанций, поскольку стоимость электроэнергии в последние дни бьет рекорд за рекордом, сообщил во вторник портал эстонского телерадиовещания ERR.

Биржевая стоимость 141 евро за мегаватт электроэнергии и прогнозируемые 160 евро на среду заставили власти расконсервировать нарвские электростанции и запустить всё оборудование по производству электроэнергии, чтобы сдержать рост цен, отмечает ERR.

По словам руководителя входящего в концерн Eesti Energia предприятия Enefit Power Андреса Вайнола, это позволило немного сдержать рост цен, однако для потребителя стоимость энергии довольно ощутима из-за высокой цены квот на выброс углекислого газа СО2.

"Напоминаю, что 75-80% от этой цены электроэнергии, которую мы производим на рынок, из этого составляют именно налоги окружающей среды. В основном это связано с высокими ценами на СО2", — сказал Вайнола ERR.

В последние годы четыре энергоблока нарвских электростанций работали с минимальной загрузкой из-за высокой цены квот на в СО2. Затем правительство приняло решение прекратить производство сланцевой электроэнергии и перевести энергоблоки в государственный резерв.

Рыночные цены на продаваемое в Эстонии электричество формируются на бирже Nord Pool, объединяющей рынки стран Балтии и Северных стран.