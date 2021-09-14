В Эстонии запустили нарвские электростанции из-за роста цен на энергию
МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. В Эстонии возобновили работу нарвских сланцевых электростанций, поскольку стоимость электроэнергии в последние дни бьет рекорд за рекордом, сообщил во вторник портал эстонского телерадиовещания ERR.
Биржевая стоимость 141 евро за мегаватт электроэнергии и прогнозируемые 160 евро на среду заставили власти расконсервировать нарвские электростанции и запустить всё оборудование по производству электроэнергии, чтобы сдержать рост цен, отмечает ERR.
По словам руководителя входящего в концерн Eesti Energia предприятия Enefit Power Андреса Вайнола, это позволило немного сдержать рост цен, однако для потребителя стоимость энергии довольно ощутима из-за высокой цены квот на выброс углекислого газа СО2.
"Напоминаю, что 75-80% от этой цены электроэнергии, которую мы производим на рынок, из этого составляют именно налоги окружающей среды. В основном это связано с высокими ценами на СО2", — сказал Вайнола ERR.
В последние годы четыре энергоблока нарвских электростанций работали с минимальной загрузкой из-за высокой цены квот на в СО2. Затем правительство приняло решение прекратить производство сланцевой электроэнергии и перевести энергоблоки в государственный резерв.
Рыночные цены на продаваемое в Эстонии электричество формируются на бирже Nord Pool, объединяющей рынки стран Балтии и Северных стран.
https://1prime.ru/energy/20210914/834695296.html